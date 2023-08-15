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Луческу перебуває за крок до відставки з Динамо

Сьогодні 09:24 502 0
Луческу перебуває за крок до відставки з Динамо
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - sport.ua.

78-річного румунського фахівця Мірча Луческу може бути звільнено з посади головного тренера київського Динамо вже цього тижня.

Про це повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside.

Якщо кияни не потраплять до групи Ліги конференцій, то Луческу піде у відставку:

"У разі непопадання Динамо до групового етапу ЛК - Головний відходить убік. Залишається у тому місті, де можливе оформлення вильоту офіційно. У питаннях компенсації буде досягнуто довгоочікуваного консенсусу. Змінник відомий, його бачили у справі наприкінці минулого сезону".

17 серпня біло-сині проведуть матч-відповідь проти Аріса Салоніки в Бухаресті в третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Перший поєдинок завершився поразкою української команди із рахунком 0:1.

Якщо Динамо вийде в Q4 ЛК, то зіграє проти переможця матчу Бешикташ - Нефтчі.

Варто припустити, що у разі відходу Мірчі Луческу, наставником киян стане Олександр Шовковський, який тренував команду наприкінці минулого сезону.

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