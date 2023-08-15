Чигринський: Повернувся додому, і мені стало спокійніше

Захисник Шахтаря Дмитро Чигринський пояснив повернення в Україну.

Про це розповів сам футболіст.

"Повернувся додому, і мені стало спокійніше. Скрізь у Києві я бачив порядок. Де потрібно – блокпост. У всіх українців є віра та надія, що все закінчиться для нас перемогою у війні. І досить швидко.

У мене в Україні батьки, а я був за кордоном. Це важко. Ти багато про що запитуєш, усім цікавишся. Протягом усієї війни я багато черпав інформацію з Telegram-каналів.

Тепер я тут і бачу всю картину на власні очі. Психологічно мені потрібно було повернутися на батьківщину, додому", – розповів Чигринський.