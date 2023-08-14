Челсі відмовився від трансферу Неймара, щоб захистити Мудрика

Джерело - Чемпіон.
Стало відомо, чому не відбувся трансфер нападника ПСЖ Неймара у Челсі.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
В лондонському клубі дійсно обговорювали перехід 31-річного бразильця. Наприкінці травня на початку червня парижани запропонували лондонцям підписати футболіста, але у Челсі вирішили захистити своїх наявних гравців, в яких були інвестовані великі гроші. В тому числі Михайла Мудрика, місце якого на полі міг зайняти Неймар.
Саме тому в липні та серпні між клубами не було серйозних переговорів.
Раніше повідомлялося, що Неймар перейде в Аль-Хілаль.