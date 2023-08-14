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Челсі відмовився від трансферу Неймара, щоб захистити Мудрика

Сьогодні 19:09 491 0
Челсі відмовився від трансферу Неймара, щоб захистити Мудрика
Фото - Getty Images
#Неймар, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Стало відомо, чому не відбувся трансфер нападника ПСЖ Неймара у Челсі.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

В лондонському клубі дійсно обговорювали перехід 31-річного бразильця. Наприкінці травня на початку червня парижани запропонували лондонцям підписати футболіста, але у Челсі вирішили захистити своїх наявних гравців, в яких були інвестовані великі гроші. В тому числі Михайла Мудрика, місце якого на полі міг зайняти Неймар.

Саме тому в липні та серпні між клубами не було серйозних переговорів.

Раніше повідомлялося, що Неймар перейде в Аль-Хілаль.

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