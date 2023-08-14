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ПСЖ отримає майже 100 млн євро за трансфер Неймара в Аль-Хілалі

Трансфер 31-річного бразильця завершено
Сьогодні 13:44 209 0
ПСЖ отримає майже 100 млн євро за трансфер Неймара в Аль-Хілалі
Фото: Getty Images
#Аль-Хілаль, #Неймар, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Неймар продовжить кар'єру в Аль-Хілалі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Трансфер 31-річного бразильця завершено. Усі сторони підписали необхідні документи для здійснення переходу.

Цього тижня Неймар відправиться у Саудівську Аравію. Контракт буде розраховано на 2 роки. Бразилець гратиме в Аль-Хілалі під 10-м номером.

ПСЖ отримає за трансфер суму трохи меншу як 100 мільйонів євро.

Медогляд буде завершений вже сьогодні.

Нагадаємо, відхід Неймара вплинув на рішення Мбаппе залишитися в ПСЖ.

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