ПСЖ отримає майже 100 млн євро за трансфер Неймара в Аль-Хілалі

Нападник ПСЖ Неймар продовжить кар'єру в Аль-Хілалі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Трансфер 31-річного бразильця завершено. Усі сторони підписали необхідні документи для здійснення переходу.

Цього тижня Неймар відправиться у Саудівську Аравію. Контракт буде розраховано на 2 роки. Бразилець гратиме в Аль-Хілалі під 10-м номером.

ПСЖ отримає за трансфер суму трохи меншу як 100 мільйонів євро.

Медогляд буде завершений вже сьогодні.

