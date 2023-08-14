ПСЖ отримає майже 100 млн євро за трансфер Неймара в Аль-Хілалі

Джерело - Чемпіон.
Нападник ПСЖ Неймар продовжить кар'єру в Аль-Хілалі.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Трансфер 31-річного бразильця завершено. Усі сторони підписали необхідні документи для здійснення переходу.
Цього тижня Неймар відправиться у Саудівську Аравію. Контракт буде розраховано на 2 роки. Бразилець гратиме в Аль-Хілалі під 10-м номером.
ПСЖ отримає за трансфер суму трохи меншу як 100 мільйонів євро.
Медогляд буде завершений вже сьогодні.
Neymar to Al Hilal, here we go! 🚨🔵🇸🇦— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023
After new huge bid revealed two days ago, documents are now approved by all parties involved.
Ney will travel to Saudi this week.
Two year contract.
Number 🔟.
PSG set to receive bit less than €100m fee.
Medical to be completed today. pic.twitter.com/R6zR5glroe
Нагадаємо, відхід Неймара вплинув на рішення Мбаппе залишитися в ПСЖ.
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