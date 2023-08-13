Головне
Ворскла поступилася Зорі у 3 турі УПЛ
Сьогодні 16:53 412
Збірна України перемогла Ісландію у пре-кваліфікації на Олімпіаду-2024
Сьогодні 19:56 313
Кривбас переміг ЛНЗ у 3 турі УПЛ
Сьогодні 19:40 253
Світоліна - Возняцкі: прогноз букмекерів на матч 1-го кола WTA 1000 Western & Southern Open
Сьогодні 16:15 2199
Манчіні залишив посаду головного тренера збірної Італії
Сьогодні 15:11 480
Дніпро-1 у меншості вирвав нічию в Миная у 3 турі УПЛ
Сьогодні 14:56 354
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 10:30 6538
Усик - Дюбуа: усе про бій
Сьогодні 10:08 16882 5
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві: 15 років тому Динамо знищило Спартак
Сьогодні 10:06 15398 2
Наваррете переміг Вальдеса у бою за титул WBO у другій напівлегкій вазі
Сьогодні 09:48 374
Прямі трансляції

Ворскла - Зоря 1:2: огляд матчу

Джордан забив переможний гол
Сьогодні 20:10 166 0
Ворскла - Зоря 1:2: огляд матчу
#Ворскла, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

У матчі 3-го туру української Прем’єр-Ліги полтавська Ворскла програла луганській Зорі. 

Чемпіонат України - УПЛ
3 тур, 13 серпня

Ворскла - Зоря 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 4 Герреро, 1:1 - 66 Філіпе, 1:2 - 78 Джордан

Ворскла: Ісенко, Пердута, Сантана (Хрипчук 89), Чеснаков (Нестеренко 46), Крупський (Челядін 46) – Павлюк - Бацула, Скляр (Феліпе 65), Юрченко, Кане - Степанюк

Зоря: Турбаєвський, Кирюханцев, Джордан, Батагов, Снурніцин, Вантух – Мишньов (Чурко 86), Дришлюк - Волошин (Алефіренко 63), Герреро, Антюх (Мічин 86)

Попередження: Скляр 46, Павлюк 54, Челядін 59 - Волошин 56

Раніше СК Дніпро-1 зіграв внічию з Минаєм.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Усик - Дюбуа: усе про бій Усик - Дюбуа: усе про бій 16882 5
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 6538
Дівчина дня: Юлія Довбик - чарівна брюнетка надихає форварда збірної України Дівчина дня: Юлія Довбик - чарівна брюнетка надихає форварда збірної України 12604 3
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві: 15 років тому Динамо знищило Спартак Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві: 15 років тому Динамо знищило Спартак 15398 2
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 4990
Відео дня: Джошуа брутально нокаутував Геленіуса на вечорі боксу в Лондоні Відео дня: Джошуа брутально нокаутував Геленіуса на вечорі боксу в Лондоні 24719
Рекомендуємо
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 54119
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 22838
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 39611
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 41754
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 87145 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 130012