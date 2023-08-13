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Дніпро-1 у меншості вирвав нічию в Миная у 3 турі УПЛ

Дніпряни грали у меншості з 50-ї хвилини
Сьогодні 14:56 212 0
Дніпро-1 у меншості вирвав нічию в Миная у 3 турі УПЛ
#Минай, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 та Минай не визначили сильнішого в межах 3-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Дніпряни грали у меншості з 50-ї хвилини після вилучення Едуарда Сарапія.

Чемпіонат України - УПЛ
3 тур, 13 серпня

Минай - Дніпро-1 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 89 Твердохліб, 1:1 - 90+2 Бланко (пен)

Минай: Бандура, Нємчанінов, Кравчук, Чуєв, Солдат, Рогозинський (Кораблін 86), Вітенчук, Петько (Булеза 68), Панасенко (Ралюченко 65), Твердохліб, Одарюк (Гечев 65).

Запасні: Ольховий, Росул, Дмитрук, Ременяк, Голуб, Гунічев, Демиденко.

Дніпро-1: Кінарейкін, Кравець, Сарапій, Адамюк, Каплієнко, Білл (Ківінда 57), Бабенко, Піхальонок (Бланко 57), Рубчинський (Пуріта 86), Лєнднєв (Танчик 57), Філіппов (Когут 75).

Запасні: Валеф, Крапивцов, Пасіч, Сваток, Горін, Горбунов, Гаджиєв.

Попередження: Адамюк 29, Панасенко 43, Бабенко 59, Петько 66

Вилучення: Сарапій 50

Напередодні Колос розібрався з Вересом, а Рух вирвав перемогу в Полісся.

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