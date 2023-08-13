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Ворскла поступилася Зорі у 3 турі УПЛ

Джордан забив переможний гол
Сьогодні 16:53 282 0
Ворскла поступилася Зорі у 3 турі УПЛ
#Ворскла, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

У матчі 3-го туру української Прем’єр-Ліги полтавська Ворскла програла луганській Зорі. 

Матч завершився з рахунком 2:1. На старті матчу Герреро з передачі Волошина відкрив рахунок. У другому таймі команди обмінялися забитими голами.

Чемпіонат України - УПЛ
3 тур, 13 серпня

Ворскла - Зоря 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 4 Герреро, 1:1 - 66 Філіпе, 1:2 - 78 Джордан

Ворскла: Ісенко, Пердута, Сантана (Хрипчук 89), Чеснаков (Нестеренко 46), Крупський (Челядін 46) – Павлюк - Бацула, Скляр (Феліпе 65), Юрченко, Кане - Степанюк

Зоря: Турбаєвський, Кирюханцев, Джордан, Батагов, Снурніцин, Вантух – Мишньов (Чурко 86), Дришлюк - Волошин (Алефіренко 63), Герреро, Антюх (Мічин 86)

Попередження: Скляр 46, Павлюк 54, Челядін 59 - Волошин 56

Раніше СК Дніпро-1 зіграв внічию з Минаєм.

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