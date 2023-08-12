Прикарпаття - Карпати 0:1: огляд матчу

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Карпати у 3 турі Першої ліги обіграли Прикарпаття.
Чемпіонат України - Перша ліга
03 тур, 11 серпня
Прикарпаття (Івано-Франківськ) – Карпати (Львів) 0:1 (0:0)
Гол: 1:0 - 78 Іґор (пенальті).
Прикарпаття: Герич, Писко, Швець, Француз, Шинкаренко, Геник (Стаднік, 46), Михальчук, Соловйов (Тітаєвський, 46), Сьомка (Попчук, 59), Бучакчийський (Романов, 85), Барчук (Хома, 66).
Запасні: Бобинець, Демків, Дмитрук, Матушевський, Радульський, Рудюк, Титов.
Карпати: Кожухар, Мизюк, Порох, Сухар, Полегенько, Рябов, Клименко (Демченко, 69), Саків (Картушов, 46), Підлепенець (Костенко, 90+1), Чачуа, Іґор (Сидун, 90+3).
Запасні: Ільющенков, Векляк, Романюк, Едуардо, Галенков.