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Прикарпаття - Карпати 0:1: огляд матчу

Огляд матчу Прикарпаття - Карпати
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Прикарпаття - Карпати 0:1: огляд матчу
#Карпати, #Прикарпаття

Джерело - Чемпіон.

Карпати у 3 турі Першої ліги обіграли Прикарпаття.

Чемпіонат України - Перша ліга 

03 тур, 11 серпня

Прикарпаття (Івано-Франківськ) – Карпати (Львів) 0:1 (0:0)

Гол: 1:0 - 78 Іґор (пенальті).

Прикарпаття: Герич, Писко, Швець, Француз, Шинкаренко, Геник (Стаднік, 46), Михальчук, Соловйов (Тітаєвський, 46), Сьомка (Попчук, 59), Бучакчийський (Романов, 85), Барчук (Хома, 66).

Запасні: Бобинець, Демків, Дмитрук, Матушевський, Радульський, Рудюк, Титов.

Карпати: Кожухар, Мизюк, Порох, Сухар, Полегенько, Рябов, Клименко (Демченко, 69), Саків (Картушов, 46), Підлепенець (Костенко, 90+1), Чачуа, Іґор (Сидун, 90+3).

Запасні: Ільющенков, Векляк, Романюк, Едуардо, Галенков.

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