Головне
"В Україні 6-7 разів на день лунає сирена, але люди намагаються жити своїм життям": велика розмова Олександра Зінченка з Ріо Фердінандом
Сьогодні 19:21 215
Карпати здолали Прикарпаття, Лівий берег розгромив Чернігів: результати 3 туру Першої ліги
Сьогодні 18:59 819
Янніс не зіграє за Грецію на чемпіонаті світу-2023 з баскетболу
Сьогодні 16:20 287
Луческу розкритикував Ярмоленка після поразки від Аріса
Сьогодні 13:37 1186
Збірна Японії поступилася Швеції в 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023
Сьогодні 12:40 358 1
Стала відома клаусула в контракті Трубіна
Сьогодні 11:17 831
Луческу пояснив поразку від Аріса
Сьогодні 08:29 746
Аріс - Динамо 1:0: огляд матчу
Сьогодні 08:10 1118
Збірна Іспанії здолала Нідерланди в 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023
Сьогодні 07:03 741
Суддя призначив сумнівний пенальті у ворота Динамо в матчі Ліги конференцій - ВІДЕО
Сьогодні 05:22 2477
Прямі трансляції

Карпати здолали Прикарпаття, Лівий берег розгромив Чернігів: результати 3 туру Першої ліги

Результати 3 туру Першої ліги
Сьогодні 18:59 819 0
Карпати здолали Прикарпаття, Лівий берег розгромив Чернігів: результати 3 туру Першої ліги
#Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 3 туру української Першої ліги.

Чемпіонат України - Перша ліга

03 тур, 11 серпня

Кремінь - Вікторія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 36 Чеглов

ФСК Маріуполь - СК Полтава 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 61 Щербак, 1:1 - 89 автогол Гарнака

Вилучення: Булгаков 48 (друга жовта)

Нива Бузова - Нива Тернопіль 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Сергійчук, 2:0 - 61 Паламар, 2:1 - 66 Різник

Прикарпаття - Карпати 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 77 Невес (пен)

Епіцентр - Агробізнес 

Лівий берег - Чернігів 5:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 16 Войцеховський, 2:0 - 33 Дедух, 3:0 - 62 Синиця, 4:0 - 65 Когут, 5:0 - 69 Литовченко, 5:1 - 83 Койдан

Вилучення: Когут 26, Зениченко 82 (друга жовта), Якимів 84 (друга жовта)

Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів

Коментарі ()
Популярне зараз
Аріс - Динамо: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій Аріс - Динамо: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій 8764
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 31990
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 7530
Усі загинули. Уявляєте - всі! 44 роки тому Пахтакор із Ташкента розбився над небом Дніпропетровщини Усі загинули. Уявляєте - всі! 44 роки тому Пахтакор із Ташкента розбився над небом Дніпропетровщини 20505
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 10289
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 6363
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 15525
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 16246
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 35285 4
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 32049 3
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 39025 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 269068