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Стали відомі арбітри матчу Динамо - Аріс у Лізі конференцій

Матч відбудеться, 17 серпня
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Стали відомі арбітри матчу Динамо - Аріс у Лізі конференцій
Фото: Getty Images
#Аріс, #Динамо Київ, #Ліга конференцій

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій Динамо - Аріс судитиме австрійська бригада арбітрів на чолі з Себастьяном Гісгамером.

Про це повідомляє пресслужба Динамо.

На лініях йому допомагатимуть Роланд Рідель та Сантіно Шрайнер. Четвертий арбітр - Вальтер Альтманн.

Матч відбудеться, 17 серпня, о 20:00 за київським часом.

У першій зустрічі Динамо мінімально поступилося з рахунком 0:1.

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