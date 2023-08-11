Стали відомі арбітри матчу Динамо - Аріс у Лізі конференцій

Джерело - офіційний сайт Динамо.
Матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій Динамо - Аріс судитиме австрійська бригада арбітрів на чолі з Себастьяном Гісгамером.
Про це повідомляє пресслужба Динамо.
На лініях йому допомагатимуть Роланд Рідель та Сантіно Шрайнер. Четвертий арбітр - Вальтер Альтманн.
Матч відбудеться, 17 серпня, о 20:00 за київським часом.
У першій зустрічі Динамо мінімально поступилося з рахунком 0:1.
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