Філіппов - у старті Дніпра-1 на матч зі Славією в Лізі Європи

Матч розпочнеться о 20:00 за київським часом

Джерело - Чемпіон.

СК Дніпро-1 на виїзді зіграє з чеською Славією у першому матчі першого раунду кваліфікації Ліги Європи сезону 2023/24 років.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Славія: Коларж, Провод, Голеш, Огбу, Масопуст, Дорлі, Зафейріс, Юречка, Шранц, Лінгр, ван Бурен

Запасні: Мандоус, Сиротник, Усу, Валлем, Тіджані, Хітіл, Боржил, Шевчик, Влчек, Томич, М. Юрасек, А. Пуділ

Дніпро-1: Кінарейкін, Кравець, Сарапій, Сваток, Адамюк, Бланко, Бабенко, Рубчинський, Третьяков, Гуцуляк, Філіппов

Запасні: Валеф, Пуріта, Горін, Піхальонок, Горбунов, Лєднєв, Когут, Каплієнко, Пасіч, Ківінда, Білл

Матч розпочнеться о 20:00 за київським часом.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!