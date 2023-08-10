Головне
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного
Вчора 20:26 6273 1
Ястремська вийшла у півфінал турніру у Польщі
Сьогодні 15:42 358 1
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві!
Сьогодні 15:31 446
Куртуа вибув на тривалий термін
Сьогодні 15:31 802
Бенфіка завершила трансфер Трубіна
Сьогодні 14:12 1140
Баварія узгодила трансфер Кейна
Сьогодні 12:42 642
Маліновський не хоче переходити у Бешикташ
Сьогодні 09:56 744
Ворскла спростувала конфлікт керівництва зі Скрипником
Сьогодні 09:10 591
Марсель без Маліновського поступився Панатінаїкосу: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:47 1973
Ворскла може звільнити Скрипника
Вчора 09:11 1355
Прямі трансляції

Філіппов - у старті Дніпра-1 на матч зі Славією в Лізі Європи

Матч розпочнеться о 20:00 за київським часом
Сьогодні 19:01 291 0
Філіппов - у старті Дніпра-1 на матч зі Славією в Лізі Європи
#Ліга Європи, #СК Дніпро-1, #Славія

Джерело - Чемпіон.

СК Дніпро-1 на виїзді зіграє з чеською Славією у першому матчі першого раунду кваліфікації Ліги Європи сезону 2023/24 років.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Славія: Коларж, Провод, Голеш, Огбу, Масопуст, Дорлі, Зафейріс, Юречка, Шранц, Лінгр, ван Бурен

Запасні: Мандоус, Сиротник, Усу, Валлем, Тіджані, Хітіл, Боржил, Шевчик, Влчек, Томич, М. Юрасек, А. Пуділ

Дніпро-1: Кінарейкін, Кравець, Сарапій, Сваток, Адамюк, Бланко, Бабенко, Рубчинський, Третьяков, Гуцуляк, Філіппов

Запасні: Валеф, Пуріта, Горін, Піхальонок, Горбунов, Лєднєв, Когут, Каплієнко, Пасіч, Ківінда, Білл

Матч розпочнеться о 20:00 за київським часом.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Славія - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги Європи Славія - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги Європи 1439
Ексгравець Шахтаря забив переможний гол у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Марселя - ВІДЕО Ексгравець Шахтаря забив переможний гол у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Марселя - ВІДЕО 2769
Чоловік Світоліної виконав ефектний удар у стрибку під час переможного матчу з 4-ю ракеткою світу - ВІДЕО Чоловік Світоліної виконав ефектний удар у стрибку під час переможного матчу з 4-ю ракеткою світу - ВІДЕО 14245
Аріс - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій Аріс - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій 1207
Марсель без Маліновського поступився Панатінаїкосу: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів Марсель без Маліновського поступився Панатінаїкосу: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів 1973
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 6273 1
Рекомендуємо
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 6886
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 80962 1
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 20433
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 38997 1
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 22297 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 28846