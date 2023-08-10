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Бланко може покинути Дніпро-1

Доміно Бланко може покинути Дніпро-1
Сьогодні 11:29 341 0
Бланко може покинути Дніпро-1
#СК Дніпро-1, #Домінго Бланко

Джерело - Sport.ua.

Аргентинський півзахисник  Дніпра-1 Домінго Бланко до закриття трансферного вікна може залишити український клуб.

Про це повідомляє Sport.ua.

Аргентинський півзахисник хотів би змінити команду та залишити Україну, але зостатися у Європі. Однак відповідних варіантів у Бланко наразі немає.

Останнім часом на Бланко виходили лише представники аргентинського Колону із Санта-Фе, яким півзахисник відмовив. До рідної країни Домінго хотів би повернутися лише за наявності пропозиції від Індепендьєнте, однак у цьому клубі ображені на Бланко за те, як він залишив їхні лави влітку 2022 року заради трансферу до Дніпра-1.

Контракт Бланко із Дніпром-1 розрахований до літа 2025 року.

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