Довбик: Дуже сильно переживаю за Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.
Новачок Жирони Артем Довбик буде продовжувати підтримувати Дніпро-1.
Про це він розповів порталу Футбол TIME.
"Буду дивитися ігри Дніпра-1, тому що дуже сильно переживаю. Дивився останню гру, переживав дуже сильно. Добре, що вони виграли в такому матчі. Я хотів би, щоб Дніпро-1 пройшов Славію, досяг позитивного результату і грав на груповому етапі Ліги Європи.
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Я бачив, що якщо Дніпро-1 проходить Славію, то виходить на Зорю. Тому дуже важливо пройти Славію, хоч одна команда буде", - сказав Довбик.
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