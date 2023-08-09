Довбик: Дуже сильно переживаю за Дніпро-1

Артем Довбик продовжуватиме підтримувати дніпрян

Джерело - Чемпіон.

Новачок Жирони Артем Довбик буде продовжувати підтримувати Дніпро-1.

Про це він розповів порталу Футбол TIME.

"Буду дивитися ігри Дніпра-1, тому що дуже сильно переживаю. Дивився останню гру, переживав дуже сильно. Добре, що вони виграли в такому матчі. Я хотів би, щоб Дніпро-1 пройшов Славію, досяг позитивного результату і грав на груповому етапі Ліги Європи.

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Я бачив, що якщо Дніпро-1 проходить Славію, то виходить на Зорю. Тому дуже важливо пройти Славію, хоч одна команда буде", - сказав Довбик.

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