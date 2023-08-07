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Марсель хоче продати Гендузі

Гендузі влітку може змінити клуб
Сьогодні 15:10 160 0
Марсель хоче продати Гендузі
Фото - gettyimages
#Гендузі, #Марсель, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Марсель активізував свої спроби продати півзахисника Маттео Гендузі.

Про це повідомляє L'Equipe.

Клуб вже доручив агентам знайти 24-річному французу нову команду.

В Англії гравцем досі цікавиться Вест Гем та Астон Вілла, тому у Марселі впевнені, що ще можуть продати гравця у серпні.

У січні французький клуб просив за гравця 50 мільйонів євро, але Астон Вілла була готова дати лише 25-30 млн.

Нагадаємо, Гендузі був придбаний влітку 2022-го в Арсенала за 11 млн євро.

Раніше Маліновський погодився перейти у Торіно.

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