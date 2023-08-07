Марсель хоче продати Гендузі

Джерело - tribuna.com.
Марсель активізував свої спроби продати півзахисника Маттео Гендузі.
Про це повідомляє L'Equipe.
Клуб вже доручив агентам знайти 24-річному французу нову команду.
В Англії гравцем досі цікавиться Вест Гем та Астон Вілла, тому у Марселі впевнені, що ще можуть продати гравця у серпні.
У січні французький клуб просив за гравця 50 мільйонів євро, але Астон Вілла була готова дати лише 25-30 млн.
Нагадаємо, Гендузі був придбаний влітку 2022-го в Арсенала за 11 млн євро.
Раніше Маліновський погодився перейти у Торіно.