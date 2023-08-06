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Маліновський погодився перейти у Торіно

Українець визначився зі своїм майбутнім клубом
Сьогодні 19:24 977 0
Маліновський погодився перейти у Торіно
Фото Getty Images
#Руслан Маліновський, #Торіно

Джерело - Tribuna.com.

Торіно прискорив переговори щодо півзахисника Марселя Руслану Маліновському.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Італійський клуб пропонує оренду з правом викупу за 10 мільйонів євро.

30-річний дав згоду Торіно, він хоче повернутися в Італію, де грав за Аталанту.

Головний тренер команди Серії А Іван Юрич цінує Маліновського та вважає його пріоритетним кандидатом на заміну Олексію Міранчуку.

Торіно сподівається завершити трансфер протягом наступних 72 годин. Марсель також відкритий до відходу українського гравця та продовжує переговори з італійським клубом.

Торіно минулого сезону фінішував 10-м в чемпіонаті Італії.

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