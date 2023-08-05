Головне
Команда Шевченка зіграла внічию з Командою Зінченка у благодійному матчі Game4Ukraine
Вчора 22:18 812
Олександрія переграла Металіст 1925 у 2 турі УПЛ
Вчора 22:06 228
Легендарний Зеєдорф забив шедевральний гол та обійнявся з Шевченком у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО
Вчора 21:13 2114
Команда Шевченка - Команда Зінченка: онлайн-трансляція LIVE благодійного матчу Game4Ukraine
Вчора 20:14 1702
Україна вперше в історії вийшла у півфінал Євро з пляжного волейболу
Вчора 17:38 1281
Чепурний виграв золото Всесвітньої Універсіади у Китаї
Вчора 17:25 587
ЛНЗ розгромив Минай у 2 турі УПЛ
Вчора 16:55 646
Вайт провалив допінг-тест напередодні бою з Джошуа
Вчора 15:32 611
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців
Вчора 14:29 23872
Стало відомо, скільки заробили Світоліна та Костюк за виступ на турнірі у Вашингтоні
Вчора 09:06 28090
Прямі трансляції

Шаран: Трагедії не сталось, готуємось далі

Володимир Шаран прокоментував поразку від ЛНЗ
Вчора 23:12 258 0
Шаран: Трагедії не сталось, готуємось далі
#Минай, #Володимир Шаран

Джерело - fcminaj.com.

Гравці Минаю не змогли проявити характер у матчі проти ЛНЗ.

Про це розповів наставник закарпатського клубу Володимир Шаран.

"Все нормально, це життя. Після гри першого туру було багато позитивних розмов. І в команді чув це. Маю на увазі нашу гру проти Динамо. Просив хлопців забути той матч. Ми дійсно непогано виглядали, хоч і програли 1:4. Наголошував, що наступний матч буде важче. Так і сталось.

Фізично побачив, що хлопці не у тій формі. Це в першу чергу проблема головного тренера. Десь втома позначилася на результаті – був дуже важкий переїзд з Києва потягами. А сьогодні не проявили характер. Можливо, ще позначилась відсутність Олександра Бандури. Воротар – це пів команди.

До перерви була рівна гра, але майстерність футболістів ЛНЗ призвела до першого голу. Ми перебудувались вже після перерви. Поміняли тактичну схему, розпочали непогано, але пропустили другий гол і хлопці почали розкриватись. На контратаці нас спіймали і Наумець забив третій гол. Трагедії не сталось. Прикра поразка, але готуємось далі", - розповів Шаран.

Раніше ЛНЗ розгромив Минай у 2 турі УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 23872
Легендарний Зеєдорф забив шедевральний гол та обійнявся з Шевченком у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО Легендарний Зеєдорф забив шедевральний гол та обійнявся з Шевченком у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО 2114
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 24564
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів 9747
Стало відомо, скільки заробили Світоліна та Костюк за виступ на турнірі у Вашингтоні Стало відомо, скільки заробили Світоліна та Костюк за виступ на турнірі у Вашингтоні 28090
Команда Шевченка - Команда Зінченка: де дивитися онлайн благодійний матч Game4Ukraine Команда Шевченка - Команда Зінченка: де дивитися онлайн благодійний матч Game4Ukraine 5824
Рекомендуємо
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 9206
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 38876 1
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 31860 3
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 60191
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 38163 1
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 49441