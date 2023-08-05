Валенсія цікавиться українським голкіпером Фесюком

"Кажани" шукають нового воротаря

Джерело - Футбол 24.

Український голкіпер Хайдука Давид Фесюк потрапив у сферу інтересів Валенсії.

Про це повідомляє Футбол 24.

"Кажани" шукають нового воротаря, оскільки найближчим часом Гіоргі Мамардашвілі може перейти до команди з АПЛ або Серії А.

Іспанці вже запрошували Фесюка на перегляд 3 роки тому, коли йому було 15.

Зараз у Валенсії готові зробити Фесюка основним воротарем в U-19, а з часом перевести до основного складу першої команди.

Повідомлялося, що Фесюком цікавиться Манчестер Сіті.

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