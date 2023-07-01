Манчестер Сіті цікавиться українським воротарем

Юний голкіпер зацікавив чемпіонів Англії

Манчестер Сіті зацікавлений у послугах воротаря юнацьких збірних України – 18-річного Давида Фесюка.

Про це повідомляє Sport.ua.

"Містяни" вже тривалий час тримають на прицілі іншого українського голкіпера Анатолія Трубіна і вирішили проаналізувати інших молодих українських воротарів. Серед них найбільше сподобався Фесюк. Він добре грає ногами, що є важливим аспектом для футболу Гвардіоли. Фесюка переглядали у матчах за Хайдук. До 18 років трансфер був неможливий з юридичної точи зору, бо Велика Британія вийшла із ЄС.

Фесюк є воротарем збірних України 2004 та 2005 років. Виступав за словацькі клуби Академія Гамшика та Слован. З 2021 року захищає кольори Хайдука. Окрім Манчестер Сіті інтерес до українського воротаря проявляють німецькі клуби Кельн, Баварія, Айнтрахт та ще декілька клубів зі Швейцарії, Польщі та Португалії.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті цікавиться Трубіним.