16-річний півзахисник Фрайбурга перейде в Барселону

Півзахисник Фрайбурга Ноа Дарвіх продовжить карʼєру в Барселоні.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

З 16-річним футболістом вже уклали угоду.

EXCLUSIVE: Barcelona are set to sign German top talent Noah Darvich from Freiburg, deal in place for 2006 born midfielder — here we go! 🔵🔴🇩🇪 #FCB



Considered one of most interesting talents in his position, deal done as Barça sources confirm. pic.twitter.com/939iYGsHzf