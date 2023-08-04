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Півзахисник Барселони Кессі стане гравцем Аль-Ахлі

Наразі сторони перевіряють документи
Сьогодні 10:37 179 0
Півзахисник Барселони Кессі стане гравцем Аль-Ахлі
Фото: Getty Images
#Аль-Ахлі, #Барселона, #Кессі

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Барселони Франк Кессі стане гравцем саудівського Аль-Ахлі.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Контракт буде розрахований до 2026 року.

Наразі сторони перевіряють документи. Сума трансферу складе 15 мільйони євро. 

Гравцем цікавився Ювентус та інші європейські клуби.

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