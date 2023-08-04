Півзахисник Барселони Кессі стане гравцем Аль-Ахлі

Наразі сторони перевіряють документи

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Барселони Франк Кессі стане гравцем саудівського Аль-Ахлі.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Контракт буде розрахований до 2026 року.

Наразі сторони перевіряють документи. Сума трансферу складе 15 мільйони євро.

🚨 Franck Kessié to Al Ahli, here we go! Verbal agreement finally reached with Barcelona for fee around €15m 🟢🇸🇦



Al Ahli and Barça remain in contact to check the documents then sign the deal in the next hours.



Kessié will put paper on three year deal, valid until June 2026. pic.twitter.com/xEb5lq0Jhi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2023

Гравцем цікавився Ювентус та інші європейські клуби.

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