Пятов: У Шахтаря чотири чудові воротарі

У Шахтаря чудова конкуренція на позицію основного голкіпера команди.

Про це розповів помічник тренера воротарів Андрій Пятов.

"Я задоволений дебютом Різника. Так, було декілька моментів, де він міг краще зіграти ногами. А загалом по грі, зокрема на виходах, все добре

Вважаю, що у нас чотири чудові воротарі. Крім Дмитра Різника та Анатолія Трубіна, це також і Денис Твардовський з Тимуром Пузанковим, які в разі необхідності можуть вийти і допомогти команді. Так, Трубін і Різник – хлопці з досвідом, але конкуренція в нас висока, до кожного футболіста серйозні вимоги. Тому на полі буде грати найсильніший", – розповів Пятов.