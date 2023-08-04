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Пятов: У Шахтаря чотири чудові воротарі

Андрій Пятов прокоментував ситуацію з воротарями в команді.
Сьогодні 20:29 155 0
Пятов: У Шахтаря чотири чудові воротарі
#Шахтар, #Андрій Пятов

Джерело - xsport.ua.

У Шахтаря чудова конкуренція на позицію основного голкіпера команди.

Про це розповів помічник тренера воротарів Андрій Пятов.

"Я задоволений дебютом Різника. Так, було декілька моментів, де він міг краще зіграти ногами. А загалом по грі, зокрема на виходах, все добре

Вважаю, що у нас чотири чудові воротарі. Крім Дмитра Різника та Анатолія Трубіна, це також і Денис Твардовський з Тимуром Пузанковим, які в разі необхідності можуть вийти і допомогти команді. Так, Трубін і Різник – хлопці з досвідом, але конкуренція в нас висока, до кожного футболіста серйозні вимоги. Тому на полі буде грати найсильніший", – розповів Пятов.

Раніше Шахтар виключив Трубіна зі стартового складу.

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