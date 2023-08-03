Шахтар виключив Трубіна зі стартового складу

Анатолій Трубін втратив місце у стартовому складі

Шахтар ухвалив жорстке рішення щодо голкіпера Анатолія Трубіна.

Про це повідомляє CalcioMercato.

Рішення випустити на матч проти Вереса Дмитра Різника, а не Анатолія Трубіна ухвалив не особисто Патрік ван Леувен, а керівництво Шахтаря.

Таким чином, боси "гірників", нібито, хочуть покарати українського голкіпера, якого пов'язують зі звільненням із клубу через його небажання продовжувати контракт, а також через домовленість з Інтером про безкоштовний трансфер наступного літа.

Зазначимо, що матч першого туру Анатолій пропускав через дискваліфікацію, але в другому вже міг вийти на поле, однак, залишився сидіти на лавці запасних, а в старті знову з'явився Дмитро Різник.

Нагадаємо, Інтер домовився з Трубіним про перехід на правах вільного агента. Також інтерес до воротаря проявляє Бенфіка.

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