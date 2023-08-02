Сума трансферу може скласти 30 млн євро

Джерело - ESPN.

Ліверпуль має намір підписати центрального півзахисника Флуміненсе Андре.

Про це повідомляє ESPN Brazil.

Мерсисайдці готові зробити початкову пропозицію в розмірі 25 млн євро, а в разі необхідності збільшити її до 30 млн.

Нещодавно бразильський клуб відхилив пропозицію Фулгема на 20 млн щодо Андре.

Флуміненсе прийме рішення щодо можливого відходу Андре лише після матчу Кубка Лібертадорес проти Архентінос Хуніорс.

Нагадаємо, Ліверпуль призначив нового капітана.

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