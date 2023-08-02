Головне
СК Дніпро-1 зіграв унічию з Панатінаїкосом у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 22:29 990
Пояс WBC у легкій вазі, яким володіє Хейні, стане вакантним
Сьогодні 09:21 263
Калініна поступилась на старті турніру у Вашингтоні
Вчора 22:37 863 1
Мане перейшов в Аль-Наср
Вчора 21:25 379
Довбик після шикарного індивідуального проходу зрівняв рахунок у матчі Панатінаїкос - Дніпро-1 - ВІДЕО
Вчора 21:20 3482
Лунін може перейти в Інтер
Вчора 21:08 697
Світоліна - Касаткіна: прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500
Вчора 18:27 3260
Визначився транслятор бою Усик - Дюбуа
Вчора 17:22 1002 1
Усе почалося в Парижі: романтична історія кохання Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса
Вчора 16:33 9468 2
Збірні США та Нідерландів вийшли до 1/8 фіналу: результати матчів жіночого ЧС-2023
Вчора 16:18 516
Прямі трансляції

Ліверпуль може підписати півзахисника Флуміненсе Андре

Сума трансферу може скласти 30 млн євро
Сьогодні 09:33 224 0
Ліверпуль може підписати півзахисника Флуміненсе Андре
#Андре, #Ліверпуль, #Флуміненсе

Джерело - ESPN.

Ліверпуль має намір підписати центрального півзахисника Флуміненсе Андре.

Про це повідомляє ESPN Brazil.

Мерсисайдці готові зробити початкову пропозицію в розмірі 25 млн євро, а в разі необхідності збільшити її до 30 млн.

Нещодавно бразильський клуб відхилив пропозицію Фулгема на 20 млн щодо Андре.

Флуміненсе прийме рішення щодо можливого відходу Андре лише після матчу Кубка Лібертадорес проти Архентінос Хуніорс.

Нагадаємо, Ліверпуль призначив нового капітана.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Усе почалося в Парижі: романтична історія кохання Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса Усе почалося в Парижі: романтична історія кохання Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса 9468 2
Довбик після шикарного індивідуального проходу зрівняв рахунок у матчі Панатінаїкос - Дніпро-1 - ВІДЕО Довбик після шикарного індивідуального проходу зрівняв рахунок у матчі Панатінаїкос - Дніпро-1 - ВІДЕО 3482
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 17516 3
Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича 14624
Поворознюк пригрозив чоловіку в камуфляжі переїхати його трактором - ВІДЕО Поворознюк пригрозив чоловіку в камуфляжі переїхати його трактором - ВІДЕО 41491 1
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 20531
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 49366 2
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 51338 2
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 152667 7
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 28292
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 78072
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7661 2