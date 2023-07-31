Ліверпуль призначив нового капітана

Джерело - Чемпіон.
Вірджил ван Дейк був затверджений новим капітаном Ліверпуля, а Трент Александр-Арнольд призначений віцекапітаном.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Центральний захисник, який також виконує роль капітана в збірній Нідерландів, отримав пов’язку після відходу Джордана Гендерсона в Аль-Іттіфак.
Правий захисник команди, який минулого сезону грав у центрі півзахисту, Александр-Арнольд виконуватиме роль віцекапітана. Раніше другим капітаном мерсисайдців був Джеймс Мілнер, який перебрався до Брайтона.
VVD joins our list of @premierleague captains👌 pic.twitter.com/Q1qLPKO8ZI— Liverpool FC (@LFC) July 31, 2023
Повідомлялося, що Ліверпуль веде переговори з ПСЖ щодо Мбаппе.
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