Ліверпуль призначив нового капітана

Ліверпуль вибрав нового капітана

Джерело - Чемпіон.

Вірджил ван Дейк був затверджений новим капітаном Ліверпуля, а Трент Александр-Арнольд призначений віцекапітаном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Центральний захисник, який також виконує роль капітана в збірній Нідерландів, отримав пов’язку після відходу Джордана Гендерсона в Аль-Іттіфак.

Правий захисник команди, який минулого сезону грав у центрі півзахисту, Александр-Арнольд виконуватиме роль віцекапітана. Раніше другим капітаном мерсисайдців був Джеймс Мілнер, який перебрався до Брайтона.

Повідомлялося, що Ліверпуль веде переговори з ПСЖ щодо Мбаппе.

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