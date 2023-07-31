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Ліверпуль призначив нового капітана

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Ліверпуль призначив нового капітана
Фото - Getty Images
#Вірджил Ван Дейк, #Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.

Вірджил ван Дейк був затверджений новим капітаном Ліверпуля, а Трент Александр-Арнольд призначений віцекапітаном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Центральний захисник, який також виконує роль капітана в збірній Нідерландів, отримав пов’язку після відходу Джордана Гендерсона в Аль-Іттіфак.

Правий захисник команди, який минулого сезону грав у центрі півзахисту, Александр-Арнольд виконуватиме роль віцекапітана. Раніше другим капітаном мерсисайдців був Джеймс Мілнер, який перебрався до Брайтона.

Повідомлялося, що Ліверпуль веде переговори з ПСЖ щодо Мбаппе.

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