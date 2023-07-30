Джерело - ukrfootball.ua.
Руслан Ротань має показувати результат під час його роботи в Олександрії, а не формувати свій стиль гри.
Про це заявив колишній головний тренер Вереса Юрій Вірт.
"Стиль Ротаня - це добре. Але добре було б ще стиль у результатах. Приблизно як у молодіжній збірній, яку Ротань вивів до півфіналу Євро.
Гра - це все добре і красиво, але коли Руслан приходив у команду, Олександрія йшла на п'ятому місці з відривом. І зрештою не потрапила до єврокубків.
Є хороші умови та хороші молоді футболісти, хотілося б, щоб стиль Ротаня підтверджувався добрим результатом. Для Олександрії це - потрапити до п'ятірки, потрапити до єврокубків", - сказав Вірт.
Ротань очолив Олександрію у грудні минулого року. Під його керівництвом команда провела 16 матчів, у яких здобула три перемоги, 10 нічиїх та три рази програла.
Сьогодні Олександрія домашнім матчем з Кривбасом стартує у сезоні.