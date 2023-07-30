Руслан Ротань має показувати результат під час його роботи в Олександрії, а не формувати свій стиль гри.

Про це заявив колишній головний тренер Вереса Юрій Вірт.

"Стиль Ротаня - це добре. Але добре було б ще стиль у результатах. Приблизно як у молодіжній збірній, яку Ротань вивів до півфіналу Євро.

Гра - це все добре і красиво, але коли Руслан приходив у команду, Олександрія йшла на п'ятому місці з відривом. І зрештою не потрапила до єврокубків.

Є хороші умови та хороші молоді футболісти, хотілося б, щоб стиль Ротаня підтверджувався добрим результатом. Для Олександрії це - потрапити до п'ятірки, потрапити до єврокубків", - сказав Вірт.