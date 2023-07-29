Контракт з ним розрахований до 2028 року

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Барселони Ніко Гонсалес став гравцем Порту.

Про це повідомляє пресслужба португальського клубу.

Сума трансферу 21-річного іспанця склала 8,5 мільйона євро.

Барселона отримає відсоток від майбутнього продажу гравця та зберегла за собою право зворотного викупу.

Контракт з ним розрахований до 2028 року.

Нагадаємо, Барселона тимчасово допущена до Ліги чемпіонів.

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