Головне
Шахтар мінімально здолав Металіст 1925 у 1 турі УПЛ
Вчора 18:58 473
Збірна України програла Туреччині у півфіналі Кубка претендентів
Вчора 19:55 546
Жіноча збірна України програла Франції у півфіналі Кубка претендентів
Вчора 19:44 393
Ферстаппен виграв спринт на Гран-прі Бельгії
Вчора 19:32 331
Інгулець розгромив СК Полтаву, Металіст поступився Епіцентру: результати 1 туру Першої ліги
Вчора 19:12 1291
Збірна Швеції розгромила Італію, Франція перемогла Бразилію: результати матчів жіночого ЧС-2023
Вчора 17:35 666
Рух вирвав перемогу в Зорі в 1 турі УПЛ
Вчора 16:59 639
Судаков пропустить початок сезону
Вчора 11:23 449
Полісся переграло Верес у дебютному матчі в УПЛ
28.07.2023 21:35 938
Ювентус - виключений з Ліги конференцій
28.07.2023 20:47 1004
Прямі трансляції

Порту підписав півзахисника Барселони Гонсалеса

Контракт з ним розрахований до 2028 року
Вчора 22:43 204 0
Порту підписав півзахисника Барселони Гонсалеса
#Барселона, #Порту, #Ніко Гонсалес

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Барселони Ніко Гонсалес став гравцем Порту.

Про це повідомляє пресслужба португальського клубу.

Сума трансферу 21-річного іспанця склала 8,5 мільйона євро.

Барселона отримає відсоток від майбутнього продажу гравця та зберегла за собою право зворотного викупу.

Контракт з ним розрахований до 2028 року.

Нагадаємо, Барселона тимчасово допущена до Ліги чемпіонів.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів 6326
Браво, федерація. Найяскравіший спогад із української кар'єри Луческу - ВІДЕО Браво, федерація. Найяскравіший спогад із української кар'єри Луческу - ВІДЕО 5976 4
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів 4204
Рух - Зоря - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Рух - Зоря - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1837
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів 3625
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 16263
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 47520
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 16846 3
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 22042 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 76052
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 32306
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 86386 1