Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Барселони Ніко Гонсалес став гравцем Порту.
Про це повідомляє пресслужба португальського клубу.
Сума трансферу 21-річного іспанця склала 8,5 мільйона євро.
Барселона отримає відсоток від майбутнього продажу гравця та зберегла за собою право зворотного викупу.
Контракт з ним розрахований до 2028 року.
🤩 O novo Dragão 🐉#ImortaisPorDireito pic.twitter.com/rnVrEEs1fj— FC Porto (@FCPorto) July 29, 2023
Нагадаємо, Барселона тимчасово допущена до Ліги чемпіонів.
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