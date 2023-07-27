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Барселона тимчасово допущена до Ліги чемпіонів

Розгляд справи щодо допуску іспанського клубу до єврокубків 2023/2024 призупинено
Сьогодні 19:19 157 0
Барселона тимчасово допущена до Ліги чемпіонів
Фото: AFP
#Барселона, #УЄФА

Джерело - УЄФА.

Барселона тимчасово допущена до участі в клубних турнірах організації сезону 2023/2024.

Про це повідомляє апеляційний комітет УЄФА.

Розгляд справи щодо допуску іспанського клубу до єврокубків 2023/2024 призупинено та може бути відновлено з ініціативи УЄФА або на вимогу інспекторів з етики та дисциплінарних питань (EDI), відповідальних за цю справу.

Майбутнє рішення щодо допуску або виключення Барси з клубних змагань УЄФА зарезервовано за самою організацією.

Барселона зобов'язана завчасно інформувати EDI про хід поточних розслідувань та надавати EDI всі документи та інформацію, які вони вимагають.

Нагадаємо, Барселона може запропонувати ПСЖ кількох гравців в обмін на Мбаппе.

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