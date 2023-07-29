Калітвінцев: Це була історична гра для Полісся

Полісся здобуло важливий результ у матчі 1 туру УПЛ проти Вереса (2:0).

Про це розповів головний тренер Полісся Юрій Калітвінцев.

"Багато емоцій. Повністю задоволений першим таймом у нашому виконанні. Це була історична гра для нашого клубу. Було важко психологічно. Було багато помилок. Але головне - це результат. Головне - позитивні емоції. Рухаємося далі.

Запорука нашої перемоги - швидкість та ігрова дисципліна. Але я впевнений, що команда може грати ще краще.

Звісно, вилучення вплинуло на гру. Ми перебудовувалися. Не вистачало швидкості у контратаках.

Щодо новачків - говорити щось зарано. Те, що бачимо зараз - непогано. Але потрібно більше часу", - відзначив Калітвінцев.