Калітвінцев: Це була історична гра для Полісся

Джерело - nkveres.com.
Полісся здобуло важливий результ у матчі 1 туру УПЛ проти Вереса (2:0).
Про це розповів головний тренер Полісся Юрій Калітвінцев.
"Багато емоцій. Повністю задоволений першим таймом у нашому виконанні. Це була історична гра для нашого клубу. Було важко психологічно. Було багато помилок. Але головне - це результат. Головне - позитивні емоції. Рухаємося далі.
Запорука нашої перемоги - швидкість та ігрова дисципліна. Але я впевнений, що команда може грати ще краще.
Звісно, вилучення вплинуло на гру. Ми перебудовувалися. Не вистачало швидкості у контратаках.
Щодо новачків - говорити щось зарано. Те, що бачимо зараз - непогано. Але потрібно більше часу", - відзначив Калітвінцев.
Раніше Полісся здобуло перемогу над Вересом у межах 1-го туру української Прем'єр-ліги.