Полісся виграло перший матч в УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Полісся здобуло перемогу над Вересом у межах 1-го туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ

28 липня, 1 тур

Верес - Полісся 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 2 Макуана, 0:2 - 39 Будківський

Склади команд:

Верес: Паст – Гагун, Жуліо Сезар, Курко, Балан – Кухарук (Шестаков 74), Кучеров – В. Шарай (Дахновський 74), Яго (С. Шарай 80), Блізніченко – Гайдучик (Марусич 46).

Запасні: Когут, Коркодим, Вовченко, Хондак, Шух, Гакман, Шевченко.

Полісся: Бойко – Смоляков, Гітченко, Кушніренко, Шабанов, Кравченко – Танковський (Крушинський 84), Огіря – Макуана (Янаков 73), Будківський, Козак (Шастал 72).

Запасні: Морозко, Мустафаєв, Шаповал, Микитюк, Кудрик, Поспєлов.

Попередження: Балан 28, Кравченко 30, Шестаков 83, Балан 87 (друга жовта)

Червона картка: Гітченко 57, Балан 87

На 89-й хвилині матч був призупинений через повітряну тривогу.

Раніше Оболонь та Колос розписали мирову.

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