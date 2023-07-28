Габовда отримав посаду у структурі Вереса

Юрій Габовда працюватиме на посаді спортивного директора дитячої футбольної академії Вересу.

Ексфутболіст львівських Карпат, сімферопольської Таврії і криворізького Кривбасу Юрій Габовда працюватиме на посаді спортивного директора дитячої футбольної академії Вереса.

Про це повідомляє пресслужба рівенського клубу.

Академія стартує з 3-х вікових категорій: U16, U14, U13. Директор академії - Олег Шандрук, старший тренер команди Верес U19. Віцепрезидент з розвитку академії - Микола Гапеєв, генеральний директор компанії Ascet Shipping.

Перші тренування відбудуться вже на початку серпня на синтетичному полі тренувального комплексу НТБ Верес.

Гобовда впродовж кар'єри 34-річний Габовда виступав за Карпати (Львів), Таврію (Сімферополь), Кривбас (Кривий Ріг), Граніт (Мікашевічі, Білорусь), Динамо (Мінськ, Білорусь), Рух (Львів), Бальмазуйварош, Халадаш і Дебрецен (усі - Угорщина), Торпедо-БелАЗ (Жодіно, Білорусь), Дукла (Прага, Чехія).

У сезоні 2022-2023 зіграв 21 матч за клуб Сокіл (Гостоунь) у Другій лізі чемпіонату Чехії.

Раніше повідомлялося, що Верес міг підписати Коноплянку.