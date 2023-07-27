Джерело - Чемпіон.
Півзахисник ЧФР Клуж Євген Коноплянка міг продовжити кар'єру в УПЛ.
Про це розповів журналіст Віктор Вацко.
Серед українських клубів 33-річного українця хотів бачити у своїй команді лише Верес.
Власник ЧФР Клуж: Коноплянка - найкращий гравець з тих, хто коли-небудь приїжджав до Румунії
Рівненський клуб був готовий платити футболісту 20-25 тисяч доларів на місяць.
Полісся та Олександрія гравцем не цікавилися.
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