Полісся та Олександрія гравцем не цікавилися

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник ЧФР Клуж Євген Коноплянка міг продовжити кар'єру в УПЛ.

Про це розповів журналіст Віктор Вацко.

Серед українських клубів 33-річного українця хотів бачити у своїй команді лише Верес.

Власник ЧФР Клуж: Коноплянка - найкращий гравець з тих, хто коли-небудь приїжджав до Румунії

Рівненський клуб був готовий платити футболісту 20-25 тисяч доларів на місяць.

Полісся та Олександрія гравцем не цікавилися.

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