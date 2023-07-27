Головне
Мінспорту опублікувало заяву щодо участі українців у міжнародних змаганнях
Вчора 19:41 363
Харлан: Ніколи нікого не можемо примусити до миру, особливо - українців
Вчора 23:58 196
Відео дня: шедевральний гол Кане на 93-й хвилині приніс Ворсклі вольову перемогу в матчі Ліги конференцій
Вчора 23:17 606
Ворскла вирвала перемогу в Діли у кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 22:22 522
Новачку Шахтаря та захиснику Динамо загрожує до 6 років позбавлення волі за маніпулювання спортивними результатами
Вчора 21:19 699
Хет-трик Безуса приніс Омонії перемогу над Габалою в кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 20:59 398
Нива Тернопіль здолала Буковину: Результати матчів 1 туру Першої ліги
Вчора 18:57 559
Беленюк: Існувала домовленість між Харлан та керівництвом FIE
Вчора 17:17 1774 1
Сілва прийняв рішення завершити кар'єру
Вчора 17:00 426
Матчі 12 клубів УПЛ трансюватимуться на Setanta Sports
Вчора 16:09 675
Прямі трансляції

Динамо дозаявило Ярмоленка та Караваєва на сезон в УПЛ

Заявка киян налічує 58 гравців
Вчора 23:20 248 0
Динамо дозаявило Ярмоленка та Караваєва на сезон в УПЛ
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Андрій Ярмоленко, #Олександр Караваєв

Джерело - УПЛ.

Півзахисник Андрій Ярмоленко та захисник Олександр Караваєв дозаявлені Динамо на новий сезон УПЛ.

Про це повідомляється на сайті ліги.

Таким чином, заявка киян налічує 58 гравців.

За Ярмоленком у протоколі закріплений 7-й номер, під яким у минулому сезоні виступав Владислав Кабаєв, і який змінив його на 22-й. Караваєв продовжить грати під номером 20.

Нагадамо, Вацко розповів за яких умов Луческу може покинути Динамо.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 14203
Арум: У мене є три найкращі панчери в боксі Арум: У мене є три найкращі панчери в боксі 4654
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів 3003
Реал з Луніним переграв Манчестер Юнайтед Реал з Луніним переграв Манчестер Юнайтед 6849
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів 2557
Лунін засмутив Рашфорда та компанію: відео блискучих сейвів українця в матчі Реал – МЮ Лунін засмутив Рашфорда та компанію: відео блискучих сейвів українця в матчі Реал – МЮ 2790
Рекомендуємо
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 18958 7
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 9052
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 102993 4
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 53521
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 115728
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 25068