Динамо дозаявило Ярмоленка та Караваєва на сезон в УПЛ

Заявка киян налічує 58 гравців

Джерело - УПЛ.

Півзахисник Андрій Ярмоленко та захисник Олександр Караваєв дозаявлені Динамо на новий сезон УПЛ.

Про це повідомляється на сайті ліги.

Таким чином, заявка киян налічує 58 гравців.

За Ярмоленком у протоколі закріплений 7-й номер, під яким у минулому сезоні виступав Владислав Кабаєв, і який змінив його на 22-й. Караваєв продовжить грати під номером 20.

Нагадамо, Вацко розповів за яких умов Луческу може покинути Динамо.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!