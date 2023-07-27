Динамо дозаявило Ярмоленка та Караваєва на сезон в УПЛ

Джерело - УПЛ.
Півзахисник Андрій Ярмоленко та захисник Олександр Караваєв дозаявлені Динамо на новий сезон УПЛ.
Про це повідомляється на сайті ліги.
Таким чином, заявка киян налічує 58 гравців.
За Ярмоленком у протоколі закріплений 7-й номер, під яким у минулому сезоні виступав Владислав Кабаєв, і який змінив його на 22-й. Караваєв продовжить грати під номером 20.
Нагадамо, Вацко розповів за яких умов Луческу може покинути Динамо.
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