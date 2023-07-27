Вацко розповів за яких умов Луческу може покинути Динамо

Тренер Динамо Мірча Луческу може достроково залишити київський клуб.

Про це заявив журналіст Віктор Вацко.

"Наближені до Динамо люди, наближені до власників Динамо люди в унісон говорять, що цей сезон буде останнім для Луческу в клубі. Я вам більше скажу.

Я чув навіть таке (не претендуючи на істину в останній інстанції), що якщо Динамо не вийде в груповий турнір Ліги конференцій, то Луческу out. Це на рівні чуток, в мене немає підтвердження з високих динамівських кабінетів", - сказав Вацко.