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Сілва прийняв рішення завершити кар'єру

37-річний іспанець порвав хрестоподібні зв'язки
Сьогодні 17:00 199 0
Сілва прийняв рішення завершити кар'єру
#Реал Сосьєдад, #Сілва

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник збірної Іспанії та Манчестер Сіті Давід Сільва прийняв рішення завершити кар'єру.

Про це він оголосив у твіттері.

"Сьогодні сумний для мене день. Сьогодні час попрощатися зі справою, якій я присвятив усе життя. Сьогодні час попрощатися з партнерами, які стали для мене сім’єю. Я буду сумувати за вами. Дякую, ви заставляли мене відчувати себе як вдома", - сказав Сільва.

Нещодавно 37-річний іспанець на тренуванні порвав хрестоподібні зв'язки на лівому коліні.

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