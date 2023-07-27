Сілва прийняв рішення завершити кар'єру

Колишній півзахисник збірної Іспанії та Манчестер Сіті Давід Сільва прийняв рішення завершити кар'єру.

Про це він оголосив у твіттері.

"Сьогодні сумний для мене день. Сьогодні час попрощатися зі справою, якій я присвятив усе життя. Сьогодні час попрощатися з партнерами, які стали для мене сім’єю. Я буду сумувати за вами. Дякую, ви заставляли мене відчувати себе як вдома", - сказав Сільва.