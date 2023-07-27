Сілва прийняв рішення завершити кар'єру

Джерело - Чемпіон.
Колишній півзахисник збірної Іспанії та Манчестер Сіті Давід Сільва прийняв рішення завершити кар'єру.
Про це він оголосив у твіттері.
"Сьогодні сумний для мене день. Сьогодні час попрощатися зі справою, якій я присвятив усе життя. Сьогодні час попрощатися з партнерами, які стали для мене сім’єю. Я буду сумувати за вами. Дякую, ви заставляли мене відчувати себе як вдома", - сказав Сільва.
Muchas gracias…fútbol pic.twitter.com/HoB6TPojAd— David Silva (@21LVA) July 27, 2023
Нещодавно 37-річний іспанець на тренуванні порвав хрестоподібні зв'язки на лівому коліні.
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