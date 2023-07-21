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Півзахисник Реал Сосьєдада Сілва зазнав важкої травми

Гравець залишив заняття через біль у лівому коліні
Сьогодні 08:19 453 0
Півзахисник Реал Сосьєдада Сілва зазнав важкої травми
#Реал Сосьєдад, #Давід Сільва

Джерело - офіційний сайт Реал Сосьєдада.

Півзахисник Реал Сосьєдада Давід Сільва отримав травму на тренуванні.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Гравець залишив заняття через біль у лівому коліні. Обстеження виявило у нього розрив хрестоподібних зв'язок коліна.

Наразі про строки відновлення не повідомляється, але зазвичай він складає не менше 6 місяців. Гравцю доведеться перенести операцію.

Нагадаємо, Наполі цікавиться вінгером Реала Сосьєдада.

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