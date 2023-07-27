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Денисов: Трансляції УПЛ поки що безплатні

Олександр Денисов розповів про те, як транслюватимуться матчі 12 клубів УПЛ, які віддали права у телепул.
Сьогодні 13:54 185 0
Денисов: Трансляції УПЛ поки що безплатні
#Денисов, #Полісся, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - polissyafc.

Стали відомі деталі трансляції матчів УПЛ.

Про це розповів директор Полісся з медіа, маркетингу та спонсорства Олександр Денисов.

"Трансляції матчів будуть безкоштовні. Матчі будуть доступними до перегляду в безкоштовних розділах операторів ОТТ. Клуби домовились, що УПЛ ТБ зараз має бути доступним для всіх на безоплатній основі.

З часом клуби, завдяки голосуванню і рішенню більшості, будуть вирішувати, яка буде наступна модель показу. Клуби розраховують, що ті інвестиції, які вони вкладуть зараз в телетрансляції і зроблять футбол для всіх безкоштовним, в майбутньому вони будуть повертати як через спонсорів, так і через платний перегляд. Але зараз перегляд буде безкоштовним", – сказав Денисов.

Раніше повідомлялося, що клуби УПЛ розпочинають співпрацю з ОТТ-сервісами.

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