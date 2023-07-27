Денисов: Трансляції УПЛ поки що безплатні

Стали відомі деталі трансляції матчів УПЛ.

Про це розповів директор Полісся з медіа, маркетингу та спонсорства Олександр Денисов.

"Трансляції матчів будуть безкоштовні. Матчі будуть доступними до перегляду в безкоштовних розділах операторів ОТТ. Клуби домовились, що УПЛ ТБ зараз має бути доступним для всіх на безоплатній основі.

З часом клуби, завдяки голосуванню і рішенню більшості, будуть вирішувати, яка буде наступна модель показу. Клуби розраховують, що ті інвестиції, які вони вкладуть зараз в телетрансляції і зроблять футбол для всіх безкоштовним, в майбутньому вони будуть повертати як через спонсорів, так і через платний перегляд. Але зараз перегляд буде безкоштовним", – сказав Денисов.