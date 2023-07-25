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Клуби УПЛ розпочинають співпрацю з ОТТ-сервісами

Сьогодні 16:54 222 0
Клуби УПЛ розпочинають співпрацю з ОТТ-сервісами

Джерело - Чемпіон.

Представники 12 клубів Української Прем'єр-ліги вчора, 24 липня, на зустрічі, яка підбивати підсумки кількатижневим перемовинам, підтвердили готовність співпрацювати з провідними ОТТ-сервісами, включаючи MEGOGO, Київстар ТБ, Sweet TV, Setanta Sports тощо, стосовно трансляцій матчів Чемпіонату України сезону-2023/24.

Про це повідомляє пресслужба MEGOGO.

Ця спільна угода має на меті розширення аудиторії, популяризацію Чемпіонату України та забезпечення більш широкого доступу до футбольних матчів УПЛ. Консультації по реалізації даного проекту надають експерти компанії MEGOGO.

Під час зустрічі було вирішено, що на початковому етапі трансляції матчів Чемпіонату УПЛ будуть надаватися аудиторії безкоштовно. Це рішення призначене для залучення нових глядачів та підтримки шанувальників українського футболу.

Для подальшого впровадження спільного продукту УПЛ-ТБ і розробки платної моделі трансляцій, яка допоможе клубам Ліги стабілізувати фінансове становище, враховуватиме інтереси клубів, фанатів та відповідатиме потребам розвитку українського футболу – буде створено робочу групу. До неї увійдуть представники клубів УПЛ та фахівці компанії MEGOGO, які спільно визначать кроки щодо реалізації цього проекту.

Співпраця між клубами УПЛ та провідними ОТТ-платформами є важливим кроком уперед для українського футболу та сприятиме створенню нових можливостей для усіх зацікавлених сторін. Очікується, що це партнерство допоможе зростанню популярності Чемпіонату України та покращить якість трансляцій для глядачів.

Повідомляємо, що матчі 1-го туру Чемпіонату України сезону-2023/24 вболівальники зможуть подивитися на платформах MEGOGO, Київстар ТБ та Setanta Sports. Також ведуться перемовини з іншими ОТТ-сервісами (Sweet TV, Vodafone TV, Воля), з результатами яких Ліга проінформує уболівальників.

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