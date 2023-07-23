Пірло: Можливо, саудівська ліга стане найкращою у світі

Джерело - La Gazzetta dello Sport.
Ліга Саудівської Аравії може стати найкращою у світі.
Про це заявив головний тренер Сампдорії Андреа Пірло.
"Відкрився новий ринок, як це сталося кілька років тому в Китаї. Футбол такий, як життя: якщо є можливості, хтось ними користується. Є Серія А, АПЛ, і буде саудівська ліга. Можливо, вона стане найкращою у світі", - сказав Пірло.
Нагадаємо, клуби АПЛ занепокоєні можливим трансфером футболіста Ньюкасла до Саудівської Аравії.
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