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Пірло: Можливо, саудівська ліга стане найкращою у світі

Головний тренер Сампдорії розповів про чемпіонат Саудівської Аравії
Вчора 22:09 281 0
Пірло: Можливо, саудівська ліга стане найкращою у світі
Фото: Getty Images
#Андреа Пірло

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Ліга Саудівської Аравії може стати найкращою у світі.

Про це заявив головний тренер Сампдорії Андреа Пірло.

"Відкрився новий ринок, як це сталося кілька років тому в Китаї. Футбол такий, як життя: якщо є можливості, хтось ними користується. Є Серія А, АПЛ, і буде саудівська ліга. Можливо, вона стане найкращою у світі", - сказав Пірло.

Нагадаємо, клуби АПЛ занепокоєні можливим трансфером футболіста Ньюкасла до Саудівської Аравії.

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