Пірло: Можливо, саудівська ліга стане найкращою у світі

Ліга Саудівської Аравії може стати найкращою у світі.

Про це заявив головний тренер Сампдорії Андреа Пірло.

"Відкрився новий ринок, як це сталося кілька років тому в Китаї. Футбол такий, як життя: якщо є можливості, хтось ними користується. Є Серія А, АПЛ, і буде саудівська ліга. Можливо, вона стане найкращою у світі", - сказав Пірло.