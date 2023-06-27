Контракт із коучем розрахований до кінця червня 2025 року

Джерело - Чемпіон.

Легендарний 44-річний італійський ексфутболіст Андреа Пірло очолив Сампдорію.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт із коучем розрахований до кінця червня 2025 року.

За свою тренерську кар'єру Пірло очолював Ювентус (2020-2021) та турецький Фатіх Карагюмрюк.

У сезоні Серії А 2022/23 "Сампдорія" посіла останнє 20-те місце з 19 очками. У наступній кампанії клуб виступить у Серії В.