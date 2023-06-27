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Пірло очолив клуб Серії B

Контракт із коучем розрахований до кінця червня 2025 року
Вчора 23:56 219 0
Пірло очолив клуб Серії B
Фото Getty Images
#Сампдорія, #Андреа Пірло

Джерело - Чемпіон.

Легендарний 44-річний італійський ексфутболіст Андреа Пірло очолив Сампдорію.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт із коучем розрахований до кінця червня 2025 року.

За свою тренерську кар'єру Пірло очолював Ювентус (2020-2021) та турецький Фатіх Карагюмрюк.

У сезоні Серії А 2022/23 "Сампдорія" посіла останнє 20-те місце з 19 очками. У наступній кампанії клуб виступить у Серії В.

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