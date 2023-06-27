Джерело - Чемпіон.
Легендарний 44-річний італійський ексфутболіст Андреа Пірло очолив Сампдорію.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт із коучем розрахований до кінця червня 2025 року.
За свою тренерську кар'єру Пірло очолював Ювентус (2020-2021) та турецький Фатіх Карагюмрюк.
У сезоні Серії А 2022/23 "Сампдорія" посіла останнє 20-те місце з 19 очками. У наступній кампанії клуб виступить у Серії В.
📄 | OFFICIAL— U.C. Sampdoria (@sampdoria) June 27, 2023
Benvenuto mister: @Pirlo_official è il nuovo allenatore della #Sampdoria.
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