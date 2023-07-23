Клуби АПЛ занепокоєні можливим трансфером футболіста Ньюкасла до Саудівської Аравії

Француза Сен-Максімена пов'язують з переходом до Аль-Ахлі

Клуби англійської Прем'єр-ліги занепокоєні через можливий трансфер вінгера Ньюкасла Аллана Сен-Максімена до Саудівської Аравії.

Про це повідомляє The Athletic.

26-річного француза пов'язують з переходом до саудівського Аль-Ахлі. У медіа йдеться про вартість трансферу в 30 мільйонів фунтів (понад 40 млн євро).

Восени 2021 року 80 відсотків акцій Ньюкасла викупив Суверенний фонд Саудівської Аравії (PIF). Натомість вже цього року PIF отримав контроль над чотирма найбільшими саудівськими клубами, як-от Аль-Ахлі та Аль-Наср Кріштіану Роналду, ставши власником 75% акцій.

Перехід Сен-Максімена відтак фактично проводитиметься між клубами з одним мажоритарним власником. Неназвані представники АПЛ вважають, що сторони можуть зумисно завищувати ціну Сен-Максімена й приховати за нею вливання капіталу в "Ньюкасл", аби допомогти "Сорокам" вкластися в норми фінансового фейрплей.

Зі свого боку, Прем'єр-ліга має намір перевірити, чи не перевищує угода "ринкову ціну" на футболіста. Відповідне правило діє в лізі для всіх угод на суму понад 1 мільйон фунтів.