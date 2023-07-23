Головне
Шахтар переміг Утрехт у контрольному матчі
Вчора 17:45 836
Збірна Швеції вирвала перемогу у ПАР: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 12:32 259 1
Богачук нокаутував Аллоті в першому раунді бою
Сьогодні 08:54 4087
Камбосос переміг Хьюза у бою за чемпіонський пояс IBO
Сьогодні 08:25 3241
Мудрик відзначився дебютним голом у складі Челсі
Сьогодні 08:08 1612
Шахтар підписав 18-річного французького вінгера
Вчора 21:37 748
Байндл вийшла у фінал турніру у Будапешті
Вчора 21:28 771
Шахтар узгодив трансфер вінгера Васко да Гами
Вчора 18:24 797
Збірні США та Японії здобули впевнені перемоги: результати матчів жіночого ЧС-2023
Вчора 17:13 1398
Динамо знищило Рудар на зборах у Австрії
Вчора 15:37 1071 1
Прямі трансляції

Клуби АПЛ занепокоєні можливим трансфером футболіста Ньюкасла до Саудівської Аравії

Француза Сен-Максімена пов'язують з переходом до Аль-Ахлі
Сьогодні 13:11 169 0
Клуби АПЛ занепокоєні можливим трансфером футболіста Ньюкасла до Саудівської Аравії
Фото: AP Photos
#Ньюкасл

Джерело - suspilne.media.

Клуби англійської Прем'єр-ліги занепокоєні через можливий трансфер вінгера Ньюкасла Аллана Сен-Максімена до Саудівської Аравії. 

Про це повідомляє The Athletic.

26-річного француза пов'язують з переходом до саудівського Аль-Ахлі. У медіа йдеться про вартість трансферу в 30 мільйонів фунтів (понад 40 млн євро).

Восени 2021 року 80 відсотків акцій Ньюкасла викупив Суверенний фонд Саудівської Аравії (PIF). Натомість вже цього року PIF отримав контроль над чотирма найбільшими саудівськими клубами, як-от Аль-Ахлі та Аль-Наср Кріштіану Роналду, ставши власником 75% акцій.

Перехід Сен-Максімена відтак фактично проводитиметься між клубами з одним мажоритарним власником. Неназвані представники АПЛ вважають, що сторони можуть зумисно завищувати ціну Сен-Максімена й приховати за нею вливання капіталу в "Ньюкасл", аби допомогти "Сорокам" вкластися в норми фінансового фейрплей.

Зі свого боку, Прем'єр-ліга має намір перевірити, чи не перевищує угода "ринкову ціну" на футболіста. Відповідне правило діє в лізі для всіх угод на суму понад 1 мільйон фунтів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 8409
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): результати змагань Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): результати змагань 8383
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 18307
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 8334
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 10666
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів 7989
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 28053
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 115626
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 53376
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 34818 4
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 20151 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 28329