Кухаревич: Не думаю, що залишуся в Труа

Український форвард розповів про своє майбутнє

Джерело - Український футбол.

Нападник Труа Микола Кухаревич може змінити клуб влітку.

Про це він розповів порталу Український футбол.

"У Труа тренерський штаб розмовляє англійською. І пацанів, які англійську знають, багато. Проблем із комунікацією немає. У місті багато хто не знає. Є й у клубі люди, які не знають англійської. Але здебільшого англійської вистачає.

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Не думаю, що тут залишуся, краще англійську покращуватиму. Якщо вони вийдуть у найвищий дивізіон. Але зараз не впевнений. Хочеться грати вище за другу лігу", - сказав Кухаревич.

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