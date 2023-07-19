Ракув може орендувати українського форварда Кухаревича

Деталі можливої угоди не розголошуються

Джерело - Чемпіон.

Нападник Труа Микола Кухаревич може продовжити кар'єру в Ракуві.

Про це повідомляє Пьотр Слонка.

Українець може перейти в польський клуб на правах оренди.

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Mykola Kucharewicz, ukraiński napastnik Troyes, znalazł się na celowniku Rakowa Częstochowa. Mistrz Polski rozważa wypożyczenie.

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Ракув Ченстохова розглядає можливість оренди Миколи Кухервича з Труа pic.twitter.com/0i95pMSLwL — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) July 19, 2023

Напередодні Ракув із Кочергіним розгромив Флору.

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