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Ракув може орендувати українського форварда Кухаревича

Деталі можливої угоди не розголошуються
Сьогодні 13:18 240 0
Ракув може орендувати українського форварда Кухаревича
#Ракув, #Владислав Кочергін

Джерело - Чемпіон.

Нападник Труа Микола Кухаревич може продовжити кар'єру в Ракуві.

Про це повідомляє Пьотр Слонка.

Українець може перейти в польський клуб на правах оренди.

Напередодні Ракув із Кочергіним розгромив Флору.

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