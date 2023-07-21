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Ренн відмовився продавати Маєра у Вольфсбург

Вовки" були готові заплатити 18 млн євро + бонуси
Сьогодні 15:04 218 0
Ренн відмовився продавати Маєра у Вольфсбург
Фото: Getty Images
#Вольфсбург, #Маєр, #Ренн

Джерело - Чемпіон.

Вчора Вольфсбург зробив чергову пропозицію Ренну щодо трансферу півзахисника Ловро Маєра.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

"Вовки" були готові заплатити 18 млн євро + бонуси, які могли збільшити цю суму до 22-25 млн, але французький клуб відхилив цю пропозицію.

Хорватом також цікавиться Баєр.

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