Ренн відмовився продавати Маєра у Вольфсбург

Вчора Вольфсбург зробив чергову пропозицію Ренну щодо трансферу півзахисника Ловро Маєра.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

"Вовки" були готові заплатити 18 млн євро + бонуси, які могли збільшити цю суму до 22-25 млн, але французький клуб відхилив цю пропозицію.

Understand Wolfsburg have submitted new bid today for Lovro Majer — worth €18m plus add ons, so potentially up to €22/25m package with sell on clause included. 🟢🇭🇷



Rennes have rejected the proposal. It’s again a no from French club. pic.twitter.com/4OilCLoh71