Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Ренна Ловро Маєр може продовжити кар'єру в чемпіонаті Німеччини.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Хорватом зацікавилися Баєр та Вольфсбург.
Німецькі клуби вже ведуть переговори з Ренном та хочуть підписати півзахисника.
Excl: Wolfsburg and Bayer Leverkusen have submitted bids for Lovro Majer as Croatian midfielder is attracting interest again this summer. 🚨🔴🇭🇷 #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2023
Negotiations at early stages now with Rennes but both German clubs pushing for Majer. pic.twitter.com/BKRRYoxgQZ
Трансфермаркт оцінює гравця у 20 мільйонів євро.
Нагадаємо Тоттенгем хоче підписати захисника Вольфсбурга ван де Вена.
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