Німецькі клуби вже ведуть переговори з Ренном

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Ренна Ловро Маєр може продовжити кар'єру в чемпіонаті Німеччини.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Хорватом зацікавилися Баєр та Вольфсбург.

Німецькі клуби вже ведуть переговори з Ренном та хочуть підписати півзахисника.

Excl: Wolfsburg and Bayer Leverkusen have submitted bids for Lovro Majer as Croatian midfielder is attracting interest again this summer. 🚨🔴🇭🇷 #transfers



Negotiations at early stages now with Rennes but both German clubs pushing for Majer. pic.twitter.com/BKRRYoxgQZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2023

Трансфермаркт оцінює гравця у 20 мільйонів євро.

Нагадаємо Тоттенгем хоче підписати захисника Вольфсбурга ван де Вена.

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