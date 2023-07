Півзахисник Ренна Ловро Маєр може продовжити кар'єру в чемпіонаті Німеччини.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Хорватом зацікавилися Баєр та Вольфсбург.

Німецькі клуби вже ведуть переговори з Ренном та хочуть підписати півзахисника.

Excl: Wolfsburg and Bayer Leverkusen have submitted bids for Lovro Majer as Croatian midfielder is attracting interest again this summer. 🚨🔴🇭🇷 #transfers



Negotiations at early stages now with Rennes but both German clubs pushing for Majer. pic.twitter.com/BKRRYoxgQZ