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Вольфсбург та Баєр проявляють інтерес до Маєра

Німецькі клуби вже ведуть переговори з Ренном
Сьогодні 14:41 132 0
Вольфсбург та Баєр проявляють інтерес до Маєра
Фото: Getty Images
#Баєр, #Вольфсбург, #Маєр, #Ренн

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Ренна Ловро Маєр може продовжити кар'єру в чемпіонаті Німеччини.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Хорватом зацікавилися Баєр та Вольфсбург.

Німецькі клуби вже ведуть переговори з Ренном та хочуть підписати півзахисника.

Трансфермаркт оцінює гравця у 20 мільйонів євро.

Нагадаємо Тоттенгем хоче підписати захисника Вольфсбурга ван де Вена.

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