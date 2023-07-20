Манчестер Юнайтед обрав нового капітана

Португалець замінив на цій посаді Гаррі Магвайра

Манчестер Юнайтед оголосив, що з нового сезону капітаном команди буде португальський атакувальний півзахисник Бруну Фернандеш.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Фернандеш виступає за МЮ з 2020 року, з того часу він провів 185 матчів, відзначившись 64 голами та 54 асистами.

З 2020 року капітаном Червоних дияволів був захисник Гаррі Магвайр. Нещодавно стало відомо, що тренер Ерік тен Гаг позбавив центрбека капітанської пов’язки.

Раніше Фернандеш відхилив кілька пропозицій із Саудівської Аравії.