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Манчестер Юнайтед обрав нового капітана

Португалець замінив на цій посаді Гаррі Магвайра
Вчора 23:52 235 0
Манчестер Юнайтед обрав нового капітана
#Манчестер Юнайтед, #Бруну Фернандеш

Джерело - manutd.com.

Манчестер Юнайтед оголосив, що з нового сезону капітаном команди буде португальський атакувальний півзахисник Бруну Фернандеш.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Фернандеш виступає за МЮ з 2020 року, з того часу він провів 185 матчів, відзначившись 64 голами та 54 асистами.

З 2020 року капітаном Червоних дияволів був захисник Гаррі Магвайр. Нещодавно стало відомо, що тренер Ерік тен Гаг позбавив центрбека капітанської пов’язки.

Раніше Фернандеш відхилив кілька пропозицій із Саудівської Аравії.

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