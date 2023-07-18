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Бруну Фернандеш відхилив кілька пропозицій із Саудівської Аравії

Португалець не збирається залишати Манчестер Юнайтед
Сьогодні 09:40 253 0
Бруну Фернандеш відхилив кілька пропозицій із Саудівської Аравії
#Манчестер Юнайтед, #Бруну Фернандеш

Джерело - Чемпіон.

За останній місяць півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш отримав щонайменше дві пропозиції з Саудівської Аравії, але відхилив їх. 

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Абсолютним пріоритетом для Фернандеша є продовження кар'єри в Манчестер Юнайтед. Найближчим часом його можуть призначити капітаном команди.

Бруну Фернандеш виступає за Манчестер Юнайтед із січня 2020 року. Контракт 28-річного хавбека збірної Португалії розрахований до літа 2026 року.

Напередодні Манчестер Юнайтед відмовився відпускати Магвайра у Вест Гем.

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