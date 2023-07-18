Бруну Фернандеш відхилив кілька пропозицій із Саудівської Аравії

Джерело - Чемпіон.
За останній місяць півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш отримав щонайменше дві пропозиції з Саудівської Аравії, але відхилив їх.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Абсолютним пріоритетом для Фернандеша є продовження кар'єри в Манчестер Юнайтед. Найближчим часом його можуть призначити капітаном команди.
Бруну Фернандеш виступає за Манчестер Юнайтед із січня 2020 року. Контракт 28-річного хавбека збірної Португалії розрахований до літа 2026 року.
Understand Bruno Fernandes rejected more than two approaches from Saudi one month ago. 🔴🇵🇹— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023
It’s only Manchester United for Bruno who’s expected to become the next permanent captain. 👀©️ pic.twitter.com/W0xljRWWiu
Напередодні Манчестер Юнайтед відмовився відпускати Магвайра у Вест Гем.