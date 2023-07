Бруну Фернандеш відхилив кілька пропозицій із Саудівської Аравії

За останній місяць півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш отримав щонайменше дві пропозиції з Саудівської Аравії, але відхилив їх.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Абсолютним пріоритетом для Фернандеша є продовження кар'єри в Манчестер Юнайтед. Найближчим часом його можуть призначити капітаном команди.

Бруну Фернандеш виступає за Манчестер Юнайтед із січня 2020 року. Контракт 28-річного хавбека збірної Португалії розрахований до літа 2026 року.

