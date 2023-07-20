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Севілья перемогла Індепендьєнте дель Вальє у фіналі Кубка виклику

Переможець турніру визначився у серії пенальті
Сьогодні 09:07 321 0
Севілья перемогла Індепендьєнте дель Вальє у фіналі Кубка виклику
#Індепендьєнте, #Севілья

Джерело - Чемпіон.

Севілья здобула перемогу над Індепендьєнте дель Вальє у межах фіналу нового спільного турніру УЄФА та КОНМЕБОЛ - Кубка виклику.

Основний та додатковий час завершився з рахунком 1:1. У серії пенальті андалусійці виявилися сильнішими - 4:1.

Кубок виклику
Фінал, 20 липня

Севілья - Індепендьєнте дель Вальє 1:1 (0:1)
4:1 по пенальті

Голи: 0:1 - 10 Діас, 1:1 - 90+1 Ортіс

Нагадаємо, у Кубку виклику грали переможці других за рангом клубних турнірів кожної з конфедерацій - Ліги Європи та Кубка Судамерикана.

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