Сассуоло відмовився вести переговори зі спартаком через війну в Україні

Джерело - Tribuna.com.
Захисник Сассуоло Рожеріо не перейшов у московський спартак через війну росії в Україні.
Про це заявив агент гравця Вінісіус Пратес.
"У підсумку в Сассуоло сказали, що перемовин з Росією не буде через ситуацію в Україні. Це абсурд. Угода була готова. Ми планували приїхати в Москву цього тижня, гравець дуже розчарований", – сказав Пратес.
Раніше Інтер підписав півзахисника Сассуоло.
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