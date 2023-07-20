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Сассуоло відмовився вести переговори зі спартаком через війну в Україні

Агент прокоментував зрив трансферу Рожеріо в спартак
Сьогодні 08:56 338 0
Сассуоло відмовився вести переговори зі спартаком через війну в Україні
#Сассуоло, #Спартак Москва

Джерело - Tribuna.com.

Захисник Сассуоло Рожеріо не перейшов у московський спартак через війну росії в Україні.

Про це заявив агент гравця Вінісіус Пратес.

"У підсумку в Сассуоло сказали, що перемовин з Росією не буде через ситуацію в Україні. Це абсурд. Угода була готова. Ми планували приїхати в Москву цього тижня, гравець дуже розчарований", – сказав Пратес.

Раніше Інтер підписав півзахисника Сассуоло.

Напередодні УЄФА прокоментувала участь кримських клубів у чемпіонаті росії

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