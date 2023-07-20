Сассуоло відмовився вести переговори зі спартаком через війну в Україні

Захисник Сассуоло Рожеріо не перейшов у московський спартак через війну росії в Україні.

Про це заявив агент гравця Вінісіус Пратес.

"У підсумку в Сассуоло сказали, що перемовин з Росією не буде через ситуацію в Україні. Це абсурд. Угода була готова. Ми планували приїхати в Москву цього тижня, гравець дуже розчарований", – сказав Пратес.