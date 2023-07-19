УЄФА прокоментувала участь кримських клубів у чемпіонаті росії

В УЄФА відповіли на запит щодо участі Севастополя та ялтинського Рубіна у дивізіоні Б Другої ліги росії.

Про це повідомляє Tribuna.com.

"Наразі ми оцінюємо ситуацію, зокрема, у світлі рішення Виконавчого комітету УЄФА від 4 грудня 2014 року про заборону футбольним клубам, розташованим у Криму, брати участь у змаганнях, організованих Російським футбольним союзом (РФС), з 1 січня 2015 року та вважати регіон "особливою зоною" для футбольних цілей до подальшого повідомлення.

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Ми підтримуємо зв’язок з Українською та Російською футбольними асоціаціями з цього приводу і наразі не маємо жодних коментарів", - повідомили в УЄФА.

Раніше УАФ звернулася до ФІФА та УЄФА щодо протиправного включення клубів з Криму до чемпіонату росії.

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