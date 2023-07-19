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Істанбул підписав Пйонтека на правах вільного агента

Контракт розрахований на 3 роки
Сьогодні 09:30 190 0
Істанбул підписав Пйонтека на правах вільного агента
#Істанбул, #Пйонтек

Джерело - Чемпіон.

Істанбул Башакшехір підписав польського нападника Кшиштофа Пйонтека.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Контракт розрахований на 3 роки. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Футболіст перейшов як вільний агент.

Раніше Езіл оголосив про завершення кар'єри.

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