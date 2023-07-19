Істанбул підписав Пйонтека на правах вільного агента

Джерело - Чемпіон.
Істанбул Башакшехір підписав польського нападника Кшиштофа Пйонтека.
Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.
Контракт розрахований на 3 роки. Фінансові деталі угоди не розголошуються.
Футболіст перейшов як вільний агент.
🎶 𝘗𝘢 𝘗𝘢 𝘗𝘢 🔫— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 18, 2023
✍️🏻 Hoş geldin Krzysztof Piątek pic.twitter.com/tcwThfH8QW
Раніше Езіл оголосив про завершення кар'єри.
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